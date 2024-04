Iran zaatakował Izrael. Ekspert: dla Rosji jest to korzystne

- Z rosyjskiego punktu widzenia jest duża szansa na to, że świat zaangażuje się w obronę Izraela, jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji. Jeżeli do takiego zaangażowania doszłoby ze strony Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które już zaangażowały się w zwalczanie ataków irańskich na Izrael, Ukraina spadłaby na dalszy plan na amerykańskiej liście priorytetów - ocenia szef PISM.