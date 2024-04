To dopiero początek? Eksperci wyjaśniają, dlaczego Iran zaatakował

- Iran nie aktywował Hezbollahu, nie poprosił ich o dołączenie do ataku, choć mógł to zrobić. Bardzo wiele dronów, które wysłali Irańczycy, to po prostu "kaczki". Iran wystrzelił też znacznie mniej pocisków balistycznych, niż mógł. To, że w ogóle doszło do jakichkolwiek trafień przy tak dużej rozbieżności między liczbą dronów a użytych pocisków jest sukcesem wizerunkowym dla Iranu - podkreśla Przybyszewski.