Iran wspiera Rosję. Niedługo kolejna dostawa dronów kamikaze

Ponad 250 dni wojny

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował we wtorek, że na front do Ukrainy wysłanych zostało 87 tysięcy zmobilizowanych żołnierzy. Łącznie w kamasze trafiło 300 tysięcy Rosjan. Współpracownik Putina niespodziewanie przyznał się też do "niedociągnięć" na początkowym etapie mobilizacji.