"Obszar dawnego ZSRR płonie". Rosja uderzyła pięścią w stół

"Rosjanie podjęli próbę uderzenia pięścią w stół"

Jerzy Marek Nowakowski, polski historyk i były ambasador RP w rozmowie z Wirtualną Polską ocenia, że to, co dzieje się obecnie między Rosją a Kazachstanem, to "wymiana ciosów". - Osłabienie Rosji, wynikające z olbrzymiego zaangażowania w wojnę w Ukrainie, politycznie i militarnie, powoduje, że obszary rosyjskich wpływów w Azji Środkowej i na Południowym Kaukazie zaczynają się rozsypywać - ocenia.