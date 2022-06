Furia w Rosji po słowach prezydenta Kazachstanu. Padły groźby

Tokajew odrzucił uznanie Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej

Podczas swojego zeszłotygodniowego wystąpienia w Petersburgu prezydent Kazachstanu odrzucił uznanie obu samozwańczych donbaskich republik. - Jeśli prawo narodów do samostanowienia zostanie wdrożone na całym świecie, to zamiast 193 państw należących obecnie do ONZ, będzie ich ponad 500. To byłby chaos. Z tego powodu nie będziemy uznawać Tajwanu, Kosowa, Osetii Południowej ani Abchazji - powiedział kazachski przywódca.