Putin drwi z Zachodu. Klęska sankcji

Miliardy dolarów z surowców w kieszeni Putina

W zeszłym tygodniu w raporcie ośrodka analitycznego Centre for Research on Energy and Clean Air stwierdzono, że Rosja uzyskała prawie 100 mld dolarów dochodu z eksportu paliw kopalnych w ciągu pierwszych 100 dni od inwazji na Ukrainę. Wszystko to mimo spadku eksportu w maju. 59 mld dolarów pochodziło z samej tylko Unii Europejskiej.