Tysiące zmobilizowanych trafiło na front. Szojgu ujawnił dane

W Rosji rusza pobór do wojska

1 listopada rozpoczął się w Rosji jesienny pobór do wojska, w ramach którego zostanie powołanych 120 000 osób. Szojgu zapowiedział jednak, że poborowi nie mają zostać wysłani na front. - Żołnierze ci nie zostaną wysłani do specjalnej strefy operacji wojskowych (mianem "specjalnej operacji wojskowej" określa się w Rosji wojnę w Ukrainie przyp. red.). Poborowi po odsłużeniu obowiązkowego roku w wojsku, mają zostać zwolnieni do domów.