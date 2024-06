Iran buduję bombę nuklearną? Są rozważania

Dziennik podkreśla, że obecnie Iran posiada wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do 60 proc., by wyprodukować co najmniej trzy bomby. Informacje te oparte są na ostrożnych szacunkach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Eksperci zauważają, że Iran rozbudował w ostatnim czasie swój ośrodek badań nuklearnych w Fordo i instaluje tam nowoczesne wirówki, co pozwoli podwoić ilość paliwa jądrowego w ciągu tygodni lub miesięcy. Obiekt ten jest położony pod ziemią na takiej głębokości, że jego zniszczenie wymagałoby powtarzających się, precyzyjnych nalotów z użyciem najcięższych bomb burzących w arsenale USA.