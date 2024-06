Kaczyński wzywa "polskich patriotów". Mówił o "pacyfikacji narodu"

- Musimy doprowadzić do tego, by tego rodzaju wydarzenia budziły sprzeciw, który przełoży się na sprzeciw generalny i doprowadzi do tego, że ten dzisiejszy zły czas w Polsce będzie tylko incydentem" - nawoływał prezes PiS. Kaczyński zaapelował do "polskich patriotów" o utworzenie "wielkiego, biało-czerwonego frontu". - Ten pokona bez wątpienia naszych wrogów, którzy chcą dzisiaj dokonać pacyfikacji naszego narodu i - w gruncie rzeczy - jeżeli spojrzeć na plany, które są w Unii Europejskiej, chcą także zlikwidować polskie państwo - dodał.