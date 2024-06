Tłumnie do wyborów. Francuzi idą po rekord

35 proc. dla RN, 27,5 proc. dla lewicy i 21 proc. dla obozu Macrona - to wyniki badania przeprowadzonego przez ośrodek Odoxa dla tygodnika "Le Nouvel Obs". Z prognozy liczby mandatów wynika, że RN może zdobyć od 265 do 305 miejsc, co daje jej szanse na większość bezwzględną.