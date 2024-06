Francja na skraju upadku? Obywatele z tragiczną wizją

Dziennik "Le Monde" wysunął teorię, że takie wyniki są efektem obaw przed zmianami, które zachodzą we Francji. Wielu obywateli obawia się, że straci to, co znało i ceniło w swoim kraju. Badania nastrojów społecznych pokazują, że takie obawy znacznie przyczyniają się do wzrostu poparcia dla skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN).