Zagrożenie równie duże, co terroryzm. Wywiad dostał nowe wytyczne

"Artykuł 7 chińskiej ustawy"

"Artykuł 7 chińskiej ustawy o wywiadach narodowych stanowi, że wszystkie chińskie organizacje i obywatele powinni 'wspierać, pomagać i współpracować' z wysiłkami wywiadowczymi, co oznacza, że ​​każdy obywatel może zostać jawnie lub bez jego wiedzy wykorzystany przez państwo chińskie do gromadzenia informacji" - przypomina "The Telegraph".