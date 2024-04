"Instrukcja" aborcji. Minister Kotula złamała prawo?

Minister ds. równości Katarzyna Kotula opublikowała wpis, który wywołał lawinę komentarzy. "Bezpieczny zestaw do aborcji zamówisz na womenhelp.org. 1.Tabletkę mifepristonu połykasz, popijając wodą. 2. Czekasz 24 godziny. 3. Po upływie 24h przyjmujesz 4 tabletki mizoprostolu. Mizoprostol aplikujesz pomiędzy policzek i dziąsło (po dwie tabletki z każdej strony). 4. W jamie policzkowej trzymasz mizoprostol przez 30 minut, potem połykasz to, co z niego zostało. Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń na nr #aborcjabezgranic 222 922 597, 7 dni w tygodniu, 8-20" - napisała na platformie X (dawniej Twitter) Kotula.