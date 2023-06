Incydent w Rosji. Wykoleiło się 15 wagonów

Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji kolejowej w Aleksiejewce. Jak przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, pustych pociąg towarowy jechał do jednego z przedsiębiorstw. Doszło do wykolejenia 15 wagonów. Nikomu nic się nie stało.