Już tydzień okupują Rosję. "Takich akcji będzie więcej"

"To jest już wyzwolone terytorium Wolnej Rosji, a MY jesteśmy Rosjanami, teraz zrobimy tu porządek. Co najważniejsze, pokażemy, jaki powinien być prawdziwy stan Rosji" - czytamy w komunikacie Legionu "Wolność Rosji". "Robimy co w naszej mocy, aby zakończyć ten koszmar. Jesteście naszymi Rosjanami. Nie życzymy wam krzywdy. Już wkrótce będziecie mogli wrócić do swoich domów, a te, które zostały zniszczone podczas tej akcji wyzwoleńczej, zostaną odbudowane!" - zwrócili się do rosyjskich cywilów.