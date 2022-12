Eksplozje w rosyjskim Biełgorodzie. W sieci krążą nagrania

Po raz kolejny w znajdującym się w pobliżu ukraińskiej granicy Biełgorodzie doszło do serii eksplozji. Jak przekazują władze tego rosyjskiego miasta, część z nich to efekt działania obrony przeciwlotniczej. Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że zginęła jedna osoba, osiem zostało rannych. W sieci pojawiły się nagrania, dokumentujące to, co wydarzyło się w Biełgorodzie.