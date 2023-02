Idzie ochłodzenie. Ekspert radzi, by nie pić kawy

Pogoda burzowa w najbliższych dniach ma zostać zastąpiona przez falę chłodniejszego powietrza. - We wschodniej Polsce w sobotę pojawią się pierwsze mrozy. Ciekawą sytuacją jest to, że ciśnienie tego wyżu ma wynieść ponad 1040 hPa. To bardzo wysokie ciśnienie. Wszyscy, którzy mają problemy krążeniowe i sercowe powinni o tym zapomnieć - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W niedzielę i poniedziałek temperatury ujemne obejmą całą Polskę. Będzie mróz szczególnie na południowych krańcach Polski, nie tylko nocą. Mrozy będą też w ciągu dnia. W następnym tygodniu będzie się to rozbudowywało. Modele mówią o mrozach poniżej - 10 stopni. Długoterminowy model pogody pokazuje, że ochłodzenie będzie obserwowane na poziomie ostatniego tygodnia lutego i początku marca. Temperatury będą ujemne, czyli takie, jakie powinny być w tym okresie. Modele średnioterminowe wskazują, że to wydarzy się wcześniej. Na pewno będzie ochłodzenie i będą opady śniegu, szczególnie w obszarach górskich. Kwiecień i maj mają być powyżej normy jeżeli chodzi o temperatury. Można spodziewać się wyższych temperatur niż w poprzednim trzydziestoleciu oraz, że pojawienie się wiosny się przyspieszy - dodał naukowiec.