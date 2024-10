Hołownia się cieszy. "Dobrze, że Tomczak nie jest już wiceministrem"

Rezygnacja Jacka Tomczaka z funkcji wiceministra miała miejsce w środę, po tym jak szef resortu Krzysztof Paszyk wezwał go do wyjaśnień w sprawie artykułu opublikowanego w Wirtualnej Polsce. Według naszych doniesień, Tomczak od lat współpracował z deweloperami za pośrednictwem własnej kancelarii notarialnej. W artykule wskazano, że wdrażane przez niego rozwiązania programu "Kredyt na Start" "mogą prowadzić do wzrostu cen mieszkań, co najbardziej przyniesie korzyści deweloperom".