Tomczak straszy sądem. Pokrętne tłumaczenia zdymisjonowanego ministra

W środę wiceminister rozwoju i technologii, Jacek Tomczak poddał się do dymisji. To reakcja na ustalenia Wirtualnej Polski o wieloletniej współpracy jego kancelarii notarialnej z deweloperami, do czego Tomczak w żaden sposób wcześniej nie chciał się odnieść. Teraz próbuje się tłumaczyć ze swojej rezygnacji ze stanowiska.