Jacek Tomczak jako czwarty, ale zapewne nie ostatni [OPINIA]

Rola wiceministra, jak i każdego przedstawiciela władzy, powinna być oparta na przejrzystości oraz działaniu na rzecz dobra publicznego. Służba publiczna to kontrakt społeczny, który zobowiązuje do kierowania się interesem obywateli, a nie własnym zyskiem czy wspieraniem prywatnych interesów. Kiedy osoba pełniąca funkcję publiczną wykorzystuje swoje stanowisko do promowania prywatnych korzyści - jak w przypadku Jacka Tomczaka - dochodzi do złamania tego kontraktu.