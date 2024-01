Hołownia na czele rankingu zaufania. Spadają notowania Dudy

Nieznacznie mniejsze odsetki badanych ufają marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej (31 proc.), wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu (30 proc.) i szefowi MAP Borysowi Budce (30 proc.). O ile jednak w przypadku Włodzimierza Czarzastego grupy deklarujących zaufanie i nieufność do jego osoby są równoliczne, to w przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Borysa Budki nieufający im są w przewadze (nieufność do nich deklaruje odpowiednio 33 proc. i 36 proc. badanych). W porównaniu z grudniem nie odnotowano istotnych zmian w społecznym odbiorze tej trójki polityków.