Hołownia grzmi ws. afery mailowej. "Nie zdziwię się jak zobaczę, że po prostu ordynarnie kradną"

Co z naszą miarą oburzenia?

Następnie zaznaczył, że mimo, iż "skandal ciągnie się od bardzo wielu miesięcy" to nie wywołuje większych skutków politycznych i społecznych. - My to obserwujemy i nie wiem, co się z nami (Polakami – red.) dzieje. Miara oburzenia przesunęła się nam w jakieś takie rejony, w których patrzymy na to jak na kolejny odcinek serialu. A to są rzeczy tak głęboko bulwersujące, że nie ma skali, żeby je opisać - mówił. I nawiązał do ostatnio ujawnionych rzekomych maili, pomiędzy Morawieckim i jego doradcą Mariuszem Chłopikiem.