Hezbollah ruszy z atakiem? "Lepiej wyszkolony i wyposażony niż Hamas"

Jeśli dodamy do tego dziesiątki wyrzutni BM-21 Grad i chińskich Type 63 z dziesiątkami tysięcy rakiet o zasięgu do 30 km oraz dziesiątki czołgów T-55 i około 60 T-72, to można stwierdzić, że Hezbollah jest dość silnym przeciwnikiem, jak na bliskowschodnie warunki.