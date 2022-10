Gwałtowna zmiana. Nowy sondaż

W komunikacie CBOS czytamy, że październikowe zmiany w poparciu dla partii politycznych są niewielkie. Prognozowany wynik wyborczy ZP z września również wyniósł 30 proc., niewielki spadek zanotowały natomiast KO oraz Polska 2050 - odpowiednio z 21 proc. do 18 proc. oraz z 10 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.