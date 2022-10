Dostaniemy gigantyczne pieniądze? Polacy nie wierzą w obietnice PiS

Na początku października oficjalna nota ws. reparacji została podpisana przez szefa MSZ Zbigniewa Raua. Jak się jednak okazuje, dokument może zawierać pewne luki. - Z ust pana ministra Wawrzyka dowiedzieliśmy się, że Polska nie występuje o reparacje i że w tekście tej noty to słowo się nie znajduje - poinformował poseł KO Dariusz Rosati, który wraz z Pawłem Kowalem i Bartłomiejem Sienkiewiczem udał się we wtorek na kontrolę poselską do MSZ.