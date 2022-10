Reparacje wojenne dla Polski. Oto co myślą zwykli Niemcy

Co zwykli Niemcy myślą o reparacjach wojennych dla Polski? Sonda uliczna w Kolonii pokazuje, że zdania są podzielone. - Uważam, że powinno się o tym mówić i trzeba coś z tym zrobić. To była wielka wina - mówi jedna z pytanych osób. Inna z kolei również uznaje odpowiedzialność Niemiec, ale już nie to, aby teraz Polsce płacić. - Kiedy słyszę "biliony", pytam: "skąd je wziąć?" - dodaje kolejna pytana osoba. - Roszczenia są słuszne i uzasadnione, ale trzeba negocjować, a nie stawiać żądania - dodaje starszy mężczyzna. Nie ma wyraźnego podziału pokoleniowego. Dwie młode osoby uważają, że "temat jest zakończony" i "trzeba było o tym wcześniej rozmawiać". Ale dwie inne z kolei podkreślają, że "trzeba jeszcze wiele zrobić, by rozliczyć się z przeszłości, zwłaszcza pokazać to innym krajom, które poniosły poważne straty" i, chociaż "wojna była bardzo dawno temu", to "nic przez ten czas się w temacie nie działo" i "Niemcy powinny coś z tym zrobić".