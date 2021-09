Grzybiarze zawodowcy zarabiają krocie. Niezła suma dziennie

Urodził się i wychował w puszczy, na grzyby chodził od dziecka. W domu się nie przelewało: miał sześcioro rodzeństwa, każdy musiał pasać krowy (jak kolejka przypadła mu w dniu własnej komunii, nie było zlituj), każdy też chodził na grzyby, żeby było co do garnka włożyć i za co kupić zeszyty, książki, ubranie do szkoły. Gdy Zdzisław został rybakiem, na grzybach dorabiał do pensji, kiedy stracił robotę – to do kuroniówki. Dzięki grzybom dwa miesiące temu doczekał emerytury, ale będzie zbierał, póki zdrowie pozwoli. – Lepszego zajęcia nie znajdziesz. Chodzisz po lesie tylko ze swoimi myślami, oddychasz świeżym powietrzem i jeszcze wpadnie dobry pieniądz – klaruje Zdzisław i potwierdzi to każdy, kto się przewinie przez sklepową ławkę w Głusku. Każdy też ponarzeka: brodaty rowerzysta – że niewiele dziś nazbierał, starszy jegomość na bóle w mostku, gdy się schyla po grzyby, a wszyscy – na Drawieński Park Narodowy (– Człowiek jak kłusownik pod strachem grzyby zbiera, bo mandat grozi), no i oczywiście na pogodę.