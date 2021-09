Morawiecki odniósł się do słów Terleckiego. Jednoznaczna odpowiedź

Miliardy dla Polski wstrzymane. Premier: Włączony został jakiś przycisk polityczny

- Na pewno mamy do czynienia z sytuacją nadużycia procedur, delikatnie mówiąc, po stronie Komisji Europejskiej, która też jest zobowiązana pewnymi terminami do przedstawiania odpowiedzi. My w zamykaniu kolejnych rozdziałów Krajowego Planu Odbudowy odpowiedzieliśmy na wszystkie zadane pytania i wiemy, że nie ma tam zasadniczo jakichś wątpliwości. Rozumiem, że teraz włączony został jakiś przycisk polityczny, który utrudnia to porozumienie - stwierdził Mateusz Morawiecki.