Stan wyjątkowy będzie przedłużony? "To zależy"

Stan wyjątkowy. Rekompensaty dla przedsiębiorców w planach rządu

Gość programu zdradził również plany rekompensat dla przedsiębiorców, którzy ucierpią poprzez wprowadzenie stanu wojennego. - Będą kierowane środki finansowe, podobnie jak w tarczach, w okresie epidemii. Skonstruujemy dodatkową pomoc. Będzie się to odnosiło do kwot, które zarabiali w zeszłym roku, czy w latach poprzednich - oznajmił. - Wypracowujemy mechanizm, poddamy go szybkim konsultacjom. Tak, by te osoby na tym nie straciły - twierdzi rzecznik rządu.