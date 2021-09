Stan wyjątkowy i głosowanie w Sejmie. Tym razem to nie Kukiz ma pomóc

Przeciwnicy stanu wyjątkowego

Bez wątpienia przeciwko utrzymaniu stanu wyjątkowego będzie głosować Lewica (47 posłów). To ten klub złożył wniosek o uchylenie rozporządzenia prezydenta. - Stan wyjątkowy jest po to, żeby pokazać, że państwo będzie eskalowało, a nie deeskalowało ten konflikt na granicy. On jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, który robi wszystko, by zaostrzać scenę polityczną - tłumaczył w rozmowie z Radiem Zet Krzyszof Gawkowski, szef klubu Lewicy.