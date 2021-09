Andrzej Duda na Jasnej Górze. "Obecność tutaj jest symbolem"

Andrzej Duda na Jasnej Górze: Ta obecność tutaj jest symbolem

- Ta obecność tutaj jest symbolem, ale ta obecność tutaj wyznacza także i dla nas zobowiązanie do tego, aby dbać o polskie rolnictwo, aby dbać o polskie sprawy, by trzymać rękę na tym, co często nazywa się ekonomicznym pulsem polskiej wsi, aby poprawiać warunki życia na wsi, aby poprawiać warunki gospodarowania, aby troszczyć się o możliwości zbytu płodów rolnych dla rolników, aby troszczyć się o to, by rolnik w jak największym stopniu był zabezpieczony na wypadek klęsk naturalnych - stwierdził Duda.