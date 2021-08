Kukiz i jego posłowie zmagają się z hejtem. Wyłączone telefony, zamknięte biuro poselskie

- Po odebraniu wielu telefonów z pogróżkami w ciągu dnia moja asystentka powiedziała, że boi się pracować w biurze poselskim. Poleciłem jej wywiesić kartkę, że pracujemy zdalnie. Córka pisała mi w SMS-ach, że jest przestraszona hejtem w internecie - mówi WP Jarosław Sachajko z Kukiz'15. - Jeśli to będzie dalej tak wyglądać, dojdzie do tragedii. I będzie to skutek chamskiego zachowania części opozycji.