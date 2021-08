Rekonstrukcja rządu "wisi w powietrzu". Kto przetrwa roszady na szczytach władzy?

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się temat zbliżającej się rekonstrukcji rządu. Jaki może być wynik takiej przebudowy i czyja pozycja może zostać osłabiona? Zapytaliśmy o to politolożkę prof. Ewę Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. W jej ocenie jeśli tekę straci minister Dworczyk, to będzie to mocny cios w Mateusza Morawieckiego. - To by było istotne osłabienie. Przed rekonstrukcją rządu, która wisi w powietrzu zawsze jest taka sytuacja, że to jest szansa dla jednych, zagrożenie dla drugich, ale jest to zawsze ułożenie na nowo sił politycznych, które tworzą rząd - powiedziała. Zdaniem ekspertki PiS będzie próbowało szukać zabezpieczenia większości parlamentarnej poprzez sojusze z mniejszymi kołami poselskimi. - Będą nagrody dla tych polityków, którzy dadzą jakąś gwarancję, mniej lub bardziej dużą, na utrzymanie większości parlamentarnej - stwierdziła. - Mam takie poczucie, że wbrew różnym sygnałom, które dochodzą z różnych środowisk, rządzącym zależy jednak, żeby wybory były w konstytucyjnym terminie - dodała.