Sezon na grzyby 2021. Dokąd udać się na grzybobranie?

Gdzie szukać grzybów? Warto zapamiętać

By zwiększyć swoje szanse na udane zbiory, warto przed wyprawą na grzyby zapamiętać kilka zależności. Jeśli wybieramy się do lasu po borowiki szlachetne, warto wiedzieć, że rosną one od lipca do października, zazwyczaj w okolicach dębów. Kanie możemy z kolei napotkać od czerwca do listopada tuż przy lasach liściastych i na polach. Natomiast popularne podgrzybki występują wśród świerków i rosną przez cały sezon grzybiarski, podobnie jak kurki.