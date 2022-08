Grupa Azoty wydała komunikat. Branża spożywcza nie jest zagrożona

"Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej. Grupa Azoty S.A., Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich dotychczasowych klientów. Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej" - czytamy w informacji prasowej przesłanej do naszej redakcji.