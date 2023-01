Tak mafia łowi dzieci. Służby ostrzegają rodziców

Mafia łowi dzieci w sieci. Coraz większy problem

Najczęściej są to młodzi mężczyźni w wieku od 17 do 24 lat, ale w 2021 r. zatrzymano nawet 14-letnią dziewczynkę. Oprócz popularnych platform społecznościowych, kryminaliści szukają chętnych do łatwego zarobku również w szkołach i na osiedlowych podwórkach.