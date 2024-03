Grożą zamachem. "Wszystkie komisje wyborcze w Rosji będą celem"

"Wybory" w Rosji już w ten weekend

Rosjanie pójdą do urn już 15 marca, a głosowanie potrwa do niedzieli 17 marca. To pierwsze w historii Rosji trzydniowe głosowanie. Niezależni eksperci i komentatorzy nie mają wątpliwości, że to na piątą już kadencję zostanie wybrany właśnie dyktator Władimir Putin.