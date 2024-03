Tłumy na ulicach. Nawalna nie mogła przyjechać na pogrzeb męża

"On się nie bał i my się nie boimy!", "Julia, jesteśmy z tobą" – skandują ci, którzy przyszli pożegnać Nawalnego. Trumna z ciałem opozycjonisty została złożona na cmentarzu Borysów w Moskwie. Kolejka do świątyni ciągnęła się na dwa kilometry. Ludzie wciąż żegnają zmarłego opozycjonistę.