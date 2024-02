"Pokazali mi ciało". Kreml szantażuje matkę Nawalnego

Kobieta na nagraniu dodała, że władze chcą, by pogrzeb Aleksieja Nawalnego odbył się w całkowitej tajemnicy. - Chcą mnie wyprowadzić na obrzeża cmentarza, do świeżego grobu i powiedzieć: "Tutaj leży twój syn". Nie zgadzam się na to. Chcę aby każdy mógł się z nim pożegnać - dodała. - Nagrywam ten film, bo zaczęli mi grozić. Mówią, że jeśli nie zgodzę się na tajny pogrzeb, to zrobią coś z ciałem mojego syna - alarmuje Ludmiła Nawalna.