Gowin przed komisją. "Będę starał się unikać ocen"

- W mojej opinii to on (Bielan - red.) był pomysłodawcą, mnie przedstawił tę propozycję, także panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiego. Od początku podszedłem do tego pomysłu sceptycznie (...) Jarosław Kaczyński przychylił się do tej propozycji - mówił były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy.