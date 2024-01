"Uprzedzam". PiS ostrzega Gowina

"Panie Jarosławie Gowin, jutro będę miał kilka pytań, m.in.: 1. Jaką funkcję publiczną obiecano Panu w zamian za zablokowanie wyborów korespondencyjnych i umożliwienie zmianę kandydata z marsz. Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego? 2. Co proponował Radosław Sikorski? Proszę o wskazanie okoliczności kontaktu, formę i konkluzje. 3. Co proponował Michał Kamiński? Proszę o wskazanie okoliczności kontaktu, daty, formę, miejsce i konkluzje. 4. Co proponował Władysław Kosiniak-Kamysz? Proszę o wskazanie okoliczności kontaktów, daty miejsce i konkluzje. 5. Co proponował Borys Budka? Proszę o wskazanie okoliczności spotkania, daty miejsce i konkluzje" - czytamy.