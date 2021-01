Góralskie Veto i słowa organizatora akcji o COVID-19. Poseł PiS: szkodliwa wypowiedź

Inicjator akcji protestacyjnej "Góralskie Veto" Sebastian Pitoń powiedział Radiu ZET, że nie wierzy w pandemię, a sam przeszedł COVID-19, którą nazwał "chorobą lekką i przyjemną chorobą". - To lekceważenie chorych, którzy w ciężkim stanie przebywają w szpitalach, a przede wszystkim to pogardliwa opinia dla rodzin, którzy stracili najbliższych, przyjaciół czy znajomych w 2020 r. z powodu koronawirusa - powiedział w programie Newsroom WP Jerzy Polaczek, poseł PiS, który z powodu COVID-19 trafił do szpitala. - W kontekście etycznym oceniam tę wypowiedź skrajnie negatywnie. Jest szkodliwa, lekceważąca i budzi zdumienie - mówił gość Mateusza Ratajczaka. Jerzy Polaczek podkreślił też, że powrót ozdrowieńców do poprzedniego trybu życia jest długim procesem. Dodał, że powikłania po COVID-19 utrudniają wielu osobom pracę zawodową, bo konieczna jest rehabilitacja. - To cicha walka tysięcy osób - powiedział poseł PiS.

Rozwiń