Pytanie w Sejmie. Chodzi o brak pieniędzy z UE [NA ŻYWO]

W wieczornym bloku głosowań Sejm ma zdecydować o poprawkach Senatu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W Senacie zgłoszono w środę szereg poprawek do tej ustawy, m.in., by miejsce składowania węgla nie mogło być oddalone od kupującej gminy o więcej niż 100 km. Głosowanie nad ustawą zaplanowano w Senacie na dziś rano.