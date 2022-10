Gorąco w Sejmie. "Szeregowy pośle Kaczyński"

Zarzuciła też rządowi, że nie wydaje również tych pieniędzy, która są już dostępne. Wymieniła program Czyste Powietrze. - KPO parzy, czyste powietrze parzy. Za to nie parzą was coraz mniej warte pieniądze. To konfetti, które na wasze zamówienie drukuje prezes Glapiński, zadłużając nas na potęgę, doprowadzając do rekordowych kosztów obsługi długu publicznego, inflacji, słabej złotówki - wymieniała, przypominając jedną ze swoich akcji w Sejmie.