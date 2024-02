Gliński dał trzy dni Sienkiewiczowi. "I odpowiednią wpłatę"

Były minister kultury Piotr Gliński domaga się przeprosin od Bartłomieja Sienkiewicza. Rozzłościły go bowiem słowa wiceminister kultury Bożeny Żelazowskiej, która stwierdziła, że w dziedzinie konserwacji zabytków za czasów Glińskiego pieniądze mogły płynąć "do swoich". "Ma Pan trzy dni na przeprosiny. I odpowiednią wpłatę na Caritas" - napisał Gliński do nowego szefa resortu.