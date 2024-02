Sakiewicz chce pozwać Sienkiewicza. "Walka z wolnym słowem"

Problemy Republiki

To niejedyny problem Telewizji Republika. Likwidator TVP Daniel Gorgosz wezwał Sakiewicza do zapłaty na rzecz spółki miliona złotych. Powodem ma być naruszenie praw autorskich do audycji "Jedziemy". Program w TVP prowadził Michał Rachoń. Po zmianach w mediach publicznych, Rachoń przeszedł do Republiki, gdzie zaczął być gospodarzem programu "Jedziemy. Michał Rachoń".