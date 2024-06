Gigantyczna różnica we frekwencji w wyborach. Ekspert tłumaczy, skąd się wzięła

Szef Państwowej Komisji Wyborczej wskazał podczas konferencji prasowej, że według stanu na godz. 12:00 w wyborach do PE wydano 3 mln 344 tys. 688 kart do głosowania, co stanowi 11,66 proc. uprawnionych, których w sumie jest 28 mln 952 tys. 443.