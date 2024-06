Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Procedura głosowania – kiedy głos jest ważny?

Wyborca z czynnym prawem wyborczym, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, ma możliwość oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji, które są przypisane do miejsca stałego zamieszkania wyborcy. Jeśli jednak ktoś chce głosować poza swoją komisją, może to zrobić na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania uzyskanego w urzędzie lub dopisując się do listy wyborców w innej obwodowej komisji.