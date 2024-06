Najlepsza i najgorsza frekwencja w Polsce. PKW podała dane

PKW podała dane na temat dotychczasowej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak się okazuje, najlepszą frekwencją do tej pory może poszczycić się miasto Krynica Morska, gdzie na godz. 12 osiągnęła ona 45,17 proc. Niechlubny wynik osiągnęła natomiast gmina Radłów. Tam do urn udało się jedynie 4,47 proc. osób uprawnionych do głosowania.