Giennadij Żydko nie żyje. To on kierował wojskami Putina w Ukrainie

W 2017 r. wysoki rangą funkcjonariusz FSO został uznany za winnego przyjęcia łapówki o łącznej wysokości ok. 7 mln rubli oraz handlu bronią. Nie przyznał się do winy. Sąd skazał go na 10 lat kolonii o ścisłym reżimie i grzywnę w wysokości 150 milionów rubli - mimo surowego wyroku - nie odebrano mu tytułu wojskowego.